Украинский капитан не помог. Вестерло с Сидорчуком проиграл Дендеру
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Дендера
8 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Бельгии между «Дендером» и «Вестерло».
Игра прошла стадионе «Дендера» в Дендерлеу.
Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Натан Роудс на 39-й минуте.
Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вывел команду на матч с капитанской повязкой. Украинец отыграл 85 минуте после чего был заменен.
В турнирной таблице «Дендер», набравший 21 очко, занимает 11-е место. «Вестерло», имея в своем активе 22 очка, занимает 9-ю позицию.
Чемпионат Бельгии. 17-й тур. 8 декабря
Дендер – Вестерло – 1:0
Гол: Родес, 39
Фотогалерея матча
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