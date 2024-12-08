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Чемпионат Бельгии
Дендер
08.12.2024 20:15 – FT 1 : 0
Вестерло
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Бельгия
08 декабря 2024, 22:25 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:26
195
0

Украинский капитан не помог. Вестерло с Сидорчуком проиграл Дендеру

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Дендера

08 декабря 2024, 22:25 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:26
195
0
Украинский капитан не помог. Вестерло с Сидорчуком проиграл Дендеру
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Бельгии между «Дендером» и «Вестерло».

Игра прошла стадионе «Дендера» в Дендерлеу.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Натан Роудс на 39-й минуте.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вывел команду на матч с капитанской повязкой. Украинец отыграл 85 минуте после чего был заменен.

В турнирной таблице «Дендер», набравший 21 очко, занимает 11-е место. «Вестерло», имея в своем активе 22 очка, занимает 9-ю позицию.

Чемпионат Бельгии. 17-й тур. 8 декабря

Дендер – Вестерло – 1:0

Гол: Родес, 39

Фотогалерея матча

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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