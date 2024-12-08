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  4. Сидорчук с капитанской повязкой выведет Вестерло на матч против Дендера
Бельгия
08 декабря 2024, 20:10 |
711
0

Сидорчук с капитанской повязкой выведет Вестерло на матч против Дендера

Это первое появление Сергея в качестве капитана команды

08 декабря 2024, 20:10 |
711
0
Сидорчук с капитанской повязкой выведет Вестерло на матч против Дендера
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря в матче 17-го тура Лиги Жупиле встречаются «Дендер» и «Вестерло».

Украинский полузащитник впервые выведет команду на поле в качестве капитана.

Составы команд на игру:

«Дендер": Феррипс, Руйсен, Колс, Пупе, Оратмангун, Квет, Грнчар, Родес, Ферраро, Шайдлер, Берте.

«Вестерло": Ван Лангертдок, Рейнолдс, Вушкович, Ортакая, Ромменс, Девайн, Йоу, Сидорчук, Сайядманеш, Фриган.

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Сергей Сидорчук капитан Дендер стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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