Бельгия08 декабря 2024, 20:10 |
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Сидорчук с капитанской повязкой выведет Вестерло на матч против Дендера
Это первое появление Сергея в качестве капитана команды
08 декабря 2024, 20:10 |
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8 декабря в матче 17-го тура Лиги Жупиле встречаются «Дендер» и «Вестерло».
Украинский полузащитник впервые выведет команду на поле в качестве капитана.
Составы команд на игру:
«Дендер": Феррипс, Руйсен, Колс, Пупе, Оратмангун, Квет, Грнчар, Родес, Ферраро, Шайдлер, Берте.
«Вестерло": Ван Лангертдок, Рейнолдс, Вушкович, Ортакая, Ромменс, Девайн, Йоу, Сидорчук, Сайядманеш, Фриган.
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