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Англия
08 декабря 2024, 20:48 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:50
183
0

ВИДЕО. Как Сон Хын Мин забил седьмой гол матча Тоттенхэм – Челси на 90+7-й

Южнокорейский футболист оформил третий мяч для шпор в конце поединка 15-го тура АПЛ (3:4)

08 декабря 2024, 20:48 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:50
183
0
ВИДЕО. Как Сон Хын Мин забил седьмой гол матча Тоттенхэм – Челси на 90+7-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

8 декабря прошел матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы сыграли на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу пенсионеров.

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На 90+7-й минуте лидер Тоттенхэма Сон Хын Мин забил последний гол в этом поединке.

❗️ ВИДЕО. Как Сон Хын Мин забил седьмой гол матча Тоттенхэм – Челси на 90+7-й

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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