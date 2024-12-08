Англия08 декабря 2024, 20:48 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:50
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ВИДЕО. Как Сон Хын Мин забил седьмой гол матча Тоттенхэм – Челси на 90+7-й
Южнокорейский футболист оформил третий мяч для шпор в конце поединка 15-го тура АПЛ (3:4)
08 декабря 2024, 20:48 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:50
183
0
8 декабря прошел матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.
Коллективы сыграли на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу пенсионеров.
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На 90+7-й минуте лидер Тоттенхэма Сон Хын Мин забил последний гол в этом поединке.
❗️ ВИДЕО. Как Сон Хын Мин забил седьмой гол матча Тоттенхэм – Челси на 90+7-й
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