8 декабря прошел матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы сыграли на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу пенсионеров.

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На 90+7-й минуте лидер Тоттенхэма Сон Хын Мин забил последний гол в этом поединке.

❗️ ВИДЕО. Как Сон Хын Мин забил седьмой гол матча Тоттенхэм – Челси на 90+7-й