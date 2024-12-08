Вольфсбург – Майнц – 4:3. Настоящий триллер. Видео голов и обзор матча

8 декабря в матче 13-го тура Бундеслиги встречались Вольфсбург и Майнц.

Команды устроили настоящую голевую перестрелку. Уже на 11-й минуте игроки «Майнца» вышли вперед благодаря голу Пауля Небеля.

На 19-й минуте Мохамед Амура сравнял счет, но на 39-й минуте Йонатан Буркгардт снова вывел гостей вперед.

Второй тайм удачно начали футболисты «Вольфсбурга». Тьягу Томаш на 58-й минуте сравнял счет, однако на 66-й минуте Небель во второй раз в матче сделал преимущество «Майнца».

Последние 10 минут игры стали роковыми для гостей. На 84-й минуте Йонас Винд установил равновесие - 3:3, а на 90+4-й минуте тот же Винд принес победу «Вольфсбургу» - 4:3.

«Вольфсбург» поднялся на пятую строчку, а „Майнц“ находится на девятой.

Бундеслига. 13-й тур. 8 декабря

Вольфсбург – Майнц – 4:3

Голы: Амура, 19, Томас, 58, Винд, 84, 90+4, - Небель, 11, 66, Буркгардт, 39

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