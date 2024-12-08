Ипсвич Таун

Ипсвич – Борнмут – 1:2. Безумная победа Забарного и компании. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25
8 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ипсвич и Борнмут.
Поединок прошел на стадионе Портман Роуд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Вишни проигрывали 0:1 до 87-й минуты, но благодаря забитым мячам Энеса Унала и Данго Уаттара сумели вырвать победу.
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный отыграл весь матч.
АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря
Ипсвич – Бормнут – 1:2
Голы: Чаплин, 21 – Унал, 87, Уаттара, 90+5
Видеообзор матча:
События матча
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