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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
08.12.2024 16:00 – FT 1 : 2
Борнмут
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Англия
08 декабря 2024, 19:42 |
656
0

Ипсвич – Борнмут – 1:2. Безумная победа Забарного и компании. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25

08 декабря 2024, 19:42 |
656
0
Ипсвич – Борнмут – 1:2. Безумная победа Забарного и компании. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ипсвич и Борнмут.

Поединок прошел на стадионе Портман Роуд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Вишни проигрывали 0:1 до 87-й минуты, но благодаря забитым мячам Энеса Унала и Данго Уаттара сумели вырвать победу.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный отыграл весь матч.

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Ипсвич – Бормнут – 1:2

Голы: Чаплин, 21 – Унал, 87, Уаттара, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Борнмут).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Чаплин (Ипсвич Таун).
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Энес Унал Илья Забарный видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Ипсвич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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