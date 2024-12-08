Ипсвич Таун

8 декабря на «Портмен Роуд» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ипсвич

Команда провернула в прошлом сезоне невероятное. Вернувшись в Чемпионшип после долгой паузы, она там пришла к финишу второй, уступив только явному фавориту дивизиона, Лестеру. Перед сенсационным подъемом в АПЛ трактористы активно тратились, чтобы сделать себя способными на конкуренцию на давно забытом уровне. Конечно, все 12 футболистов еще нужно было вшить в структуру уже игравшего коллектива, и может быть еще и потому у новичка был откровенно слабый старт в Премьер-Лиге. Но в ноябре дома получалось обыграть не только Лестер, но и Манчестер Юнайтед, еще и в дебютном поединке для нового менеджера красных дьяволов - Рубена Аморима. А Тоттенхэм сенсационно победили, причем на выезде! Но последние поединки снова приносили минимальные, но поражения - по 0:1 закончили и с Ноттингем Форест, и с Кристал Пэлас.

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Борнмут

Клуб вернулся в АПЛ в 2022-м году. А летом прошлого года тут главным тренером стал Андони Ираола. Баск, что до этого не был знаком толком с Англией и ее футболом, сумел достойно провести дебютный сезон, набрав с новыми подопечными 12-е место при 48 очках - амбициозный Фулхэм оказался тогда ниже. Сейчас тоже есть успехи, среди которых особняком стоят победы над Арсеналом и Манчестер Сити. Но они сменяются поражениями от Брентфорда с Брайтоном. Впрочем, спад не затянулся. Потом команда не только Вулверхэмптон, со счетом 4:2, обыграла, но и Тоттенхэм - Хейсен забил уже на 17-й минуте, и это минимальное преимущество удалось сохранить.

Статистика личных встреч

Всего история противостояний насчитывает шесть матчей. Однажды, еще в 1990-м, выиграли вишенки. Все остальные поединки приносили только ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей есть все шансы на очередной успех. Они сильнее, опытнее и в хорошей форме - ждем победы вишенок (коэффициент - 1,99).