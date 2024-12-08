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Англия
08 декабря 2024, 18:58 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:08
651
0

ВИДЕО. Кукурелья исправляется. В матче Тоттенхэм – Челси забит третий мяч

Марк отдал ассист на Джейдона Санчо, пенсионеры сократили отставание

08 декабря 2024, 18:58 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:08
651
0
ВИДЕО. Кукурелья исправляется. В матче Тоттенхэм – Челси забит третий мяч
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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На 18-й минуте Джейдон Санчо отыграл один мяч для пенсионеров, сделав счет 1:2.

Ассист на вингера отдал левый защитник Марк Кукурелья, который является главным виновником в двух пропущенных от шпор.

❗️ ВИДЕО. Кукурелья исправляется. В матче Тоттенхэм – Челси забит третий мяч

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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