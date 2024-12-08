ВИДЕО. Кукурелья исправляется. В матче Тоттенхэм – Челси забит третий мяч
Марк отдал ассист на Джейдона Санчо, пенсионеры сократили отставание
8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.
Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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На 18-й минуте Джейдон Санчо отыграл один мяч для пенсионеров, сделав счет 1:2.
Ассист на вингера отдал левый защитник Марк Кукурелья, который является главным виновником в двух пропущенных от шпор.
❗️ ВИДЕО. Кукурелья исправляется. В матче Тоттенхэм – Челси забит третий мяч
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