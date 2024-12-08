Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Он снова упал! Тоттенхэм на 11-й минуте дерби забил Челси второй гол
Англия
08 декабря 2024, 18:52 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:07
839
0

ВИДЕО. Он снова упал! Тоттенхэм на 11-й минуте дерби забил Челси второй гол

Марк Кукурелья стабильно проваливается, Деян Кулушевски сделал счет 2:0

08 декабря 2024, 18:52 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:07
839
0
ВИДЕО. Он снова упал! Тоттенхэм на 11-й минуте дерби забил Челси второй гол
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте счет 2:0 в пользу шпор сделал Деян Кулушевски после четкого удара в угол ворот соперников.

Атака Тоттенхэма началась после того, как левый защитник пенсионеров Марк Кукурелья упал. Испанец привез второй гол в свои ворота.

❗️ ВИДЕО. Он снова упал! Тоттенхэм на 11-й минуте дерби забил Челси второй гол

По теме:
Арсенал интересуется форвардом Брайтона. Он стоит 50 млн евро
ВИДЕО. Дубль от Ваната. Динамо громит Александрию в Киеве
Тоттенхэм – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Деян Кулушевски видео голов и обзор Тоттенхэм Челси Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Марк Кукурелья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Война | 08 декабря 2024, 13:56 9
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне

Президент Украины утверждает, что с 24.02.2022 погибли 43 тысячи воинов

«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08 декабря 2024, 10:04 0
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри

Рикки Хаттон высказался о декабрьском реванше

В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Футбол | 08.12.2024, 02:11
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 08.12.2024, 00:32
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 08.12.2024, 18:55
Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо – Александрия. Матч лидеров УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 4
Бокс
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
07.12.2024, 02:15
Бокс
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 8
Футбол
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем