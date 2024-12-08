ВИДЕО. Он снова упал! Тоттенхэм на 11-й минуте дерби забил Челси второй гол
Марк Кукурелья стабильно проваливается, Деян Кулушевски сделал счет 2:0
8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.
Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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На 11-й минуте счет 2:0 в пользу шпор сделал Деян Кулушевски после четкого удара в угол ворот соперников.
Атака Тоттенхэма началась после того, как левый защитник пенсионеров Марк Кукурелья упал. Испанец привез второй гол в свои ворота.
❗️ ВИДЕО. Он снова упал! Тоттенхэм на 11-й минуте дерби забил Челси второй гол
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