8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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На 11-й минуте счет 2:0 в пользу шпор сделал Деян Кулушевски после четкого удара в угол ворот соперников.

Атака Тоттенхэма началась после того, как левый защитник пенсионеров Марк Кукурелья упал. Испанец привез второй гол в свои ворота.

❗️ ВИДЕО. Он снова упал! Тоттенхэм на 11-й минуте дерби забил Челси второй гол