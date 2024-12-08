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Англия
08 декабря 2024, 18:44 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:06
1153
2

ВИДЕО. Фейл дня от Кукурельи. Как Тоттенхэм забил Челси уже на 5-й минуте

Доминик Соланке вывел шпор вперед в матче 15-го тура АПЛ 2024/25

08 декабря 2024, 18:44 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:06
1153
2
ВИДЕО. Фейл дня от Кукурельи. Как Тоттенхэм забил Челси уже на 5-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 5-й минуте счет открыл Доминик Соланке. Он поразил ворота соперников после прострела в штрафную от Бреннана Джонсона.

Джонсон сумел сделать голевую передачу после того, как обокрал левого фулбека пенсионеров Марка Кукурелью. Испанский защитник споткнулся буквально на ровном месте.

❗️ ВИДЕО. Фейл дня от Кукурельи. Как Тоттенхэм забил Челси уже на 5-й минуте

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Доминик Соланке Бреннан Джонсон Марк Кукурелья Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм Челси Тоттенхэм - Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Первый Среди Равных
при цьомц в кукурелі краща поточна оцінка серед всіх гравців Челсі
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Vittorio
А хто відповідає за бутси у команді?
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