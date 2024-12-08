8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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На 5-й минуте счет открыл Доминик Соланке. Он поразил ворота соперников после прострела в штрафную от Бреннана Джонсона.

Джонсон сумел сделать голевую передачу после того, как обокрал левого фулбека пенсионеров Марка Кукурелью. Испанский защитник споткнулся буквально на ровном месте.

❗️ ВИДЕО. Фейл дня от Кукурельи. Как Тоттенхэм забил Челси уже на 5-й минуте