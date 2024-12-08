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  4. Ростислав ЛЯХ: «Сейчас с боевым настроем готовимся к поединку в Житомире»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 18:47 |
151
0

Ростислав ЛЯХ: «Сейчас с боевым настроем готовимся к поединку в Житомире»

Защитник «Руха» высказался о подготовке к матчу 16-го тура УПЛ

08 декабря 2024, 18:47 |
151
0
Ростислав ЛЯХ: «Сейчас с боевым настроем готовимся к поединку в Житомире»
ФК Рух. Ростислав Лях

9 декабря в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и «Рухом». Защитник львовского клуба Ростислав Лях рассказал о подготовке к игре:

«Во Львове с «Полесьем» команда продемонстрировала неплохую игру. Возможно, в конце второго тайма мы несколько подсели, допускали ненужные потери и в определенный момент слишком прижались к своим воротам. Соперник этим воспользовался и забил гол, а мы, к сожалению, упустили победу. Но это футбол, поэтому надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Команда уже имела теоретическое занятие, где разобрала предыдущий матч. Мы внесем определенные коррективы в нашу игру и сейчас с боевым настроем готовимся к поединку в Житомире.

«Полесье» – сильная и опытная команда с квалифицированными футболистами. У житомирян хорошая скамейка запасных, поэтому у них есть игроки, которые могут выйти и усилить команду во время матча. Футболисты «Полесья» индивидуально сильные, поэтому нельзя давать им показывать свои сильные стороны и одновременно надо реализовать свои преимущества».

4 декабря в перенесенном матче 1-го тура УПЛ «Рух» дома сыграл вничью с «Полесьем» (1:1).

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Ростислав Лях Рух Львов Полесье Житомир Полесье - Рух Рух - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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