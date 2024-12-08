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  4. Богдан СЛЮБИК: «После предыдущего матча с Полесьем настроение – боевое»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 15:59 |
65
0

Богдан СЛЮБИК: «После предыдущего матча с Полесьем настроение – боевое»

Защитник «Руха» высказался о матче с «Полесьем»

08 декабря 2024, 15:59 |
65
0
Богдан СЛЮБИК: «После предыдущего матча с Полесьем настроение – боевое»
ФК Рух. Богдан Слюбик

9 декабря в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и «Рухом». Защитник львовского клуба Богдан Слюбик рассказал о подготовке к игре:

«После предыдущего матча с «Полесьем» настроение – боевое. Это была выигрышная для нас игра, но мы потеряли очки в конце поединка. Постараемся исправить это и одержать победу в Житомире.

В составе «Полесья» собраны индивидуально сильные игроки, чем эта команда и отличается от большинства других в УПЛ. Но во львовском матче «Рух» почти не дал создать моментов сопернику.

Насыщенный график не влияет на наши физические кондиции. Мы готовы играть несколько раз в неделю. В общем футболистам приятно играть матчи, ведь иногда у нас тренировки бывают тяжелее, чем поединки».

4 декабря в перенесенном матче 1-го тура УПЛ «Рух» дома сыграл вничью с «Полесьем» (1:1).

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Богдан Слюбик Рух Львов Полесье Житомир Полесье - Рух Рух - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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