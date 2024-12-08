Верона – Эмполи – 1:4. Избиение в первом тайме. Видео голов и обзор
Командам хватило 45 минут, чтобы достичь итогового результата
8 декабря в матче 15-го тура Серии А встречались «Верона» и «Эмполи».
Довольно неожиданный результат, ведь ожидалась равная борьба между этими командами.
Но уже на 16-й минуте Себастьяно Эспозито вывел «Эмполи» вперед. Через три минуты Эспозито оформил дубль, а на 32-й минуте Либерато Какаче установил счет 0:3.
Ответ от «Вероны» не заставил себя ждать – Каспер Тенгстедт на 35-й минуте сократил отставание до одного гола. Но уже на 42-й минуте Лонецко Коломбо снова удвоил преимущество «Эмполи» до трех мячей (1:4).
Весь второй тайм команды откровенно доигрывали.
В итоге «Эмполи» занимает 9-ю позицию, а «Верона» находится на 17-м месте.
Серия А. 15-й тур. 8 декабря
Верона – Эмполи – 1:4
Голы: Тенгстедт, 35, – Эспозито, 16, 19, Какаче, 32, Коломбо, 42
Видео голов и обзор матча
События матча
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