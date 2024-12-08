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08.12.2024 16:00 – FT 1 : 4
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08 декабря 2024, 18:44 |
28
0

Верона – Эмполи – 1:4. Избиение в первом тайме. Видео голов и обзор

Командам хватило 45 минут, чтобы достичь итогового результата

08 декабря 2024, 18:44 |
28
0
Верона – Эмполи – 1:4. Избиение в первом тайме. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря в матче 15-го тура Серии А встречались «Верона» и «Эмполи».

Довольно неожиданный результат, ведь ожидалась равная борьба между этими командами.

Но уже на 16-й минуте Себастьяно Эспозито вывел «Эмполи» вперед. Через три минуты Эспозито оформил дубль, а на 32-й минуте Либерато Какаче установил счет 0:3.

Ответ от «Вероны» не заставил себя ждать – Каспер Тенгстедт на 35-й минуте сократил отставание до одного гола. Но уже на 42-й минуте Лонецко Коломбо снова удвоил преимущество «Эмполи» до трех мячей (1:4).

Весь второй тайм команды откровенно доигрывали.

В итоге «Эмполи» занимает 9-ю позицию, а «Верона» находится на 17-м месте.

Серия А. 15-й тур. 8 декабря

Верона – Эмполи – 1:4

Голы: Тенгстедт, 35, – Эспозито, 16, 19, Какаче, 32, Коломбо, 42

Видео голов и обзор матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Эмполи).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Эллас Верона).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Либерато Кэкачей (Эмполи).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Эмполи).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Эмполи).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Верона Эмполи видео голов и обзор Себастьяно Эспозито
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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