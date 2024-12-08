8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Фулхэм и Арсенал.

Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

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На 89-й минуте рефери отменил забитый мяч Букайо Сака, который мог вырвать победу для канониров. Сака забил головой после передачи Габриэля Мартинелли, однако бразилец был в офсайде, когда получил мяч на левом фланге.

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АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Фулхэм – Арсенал – 1:1

Голы: Хименес, 11 – Салиба, 52

Видеообзор матча: