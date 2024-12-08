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Чемпионат Англии
Фулхэм
08.12.2024 16:00 – FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
08 декабря 2024, 19:14 |
742
0

Фулхэм – Арсенал – 1:1. Почему отменили мяч на 89-й? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25

08 декабря 2024, 19:14 |
742
0
Фулхэм – Арсенал – 1:1. Почему отменили мяч на 89-й? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Фулхэм и Арсенал.

Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 89-й минуте рефери отменил забитый мяч Букайо Сака, который мог вырвать победу для канониров. Сака забил головой после передачи Габриэля Мартинелли, однако бразилец был в офсайде, когда получил мяч на левом фланге.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Фулхэм – Арсенал – 1:1

Голы: Хименес, 11 – Салиба, 52

Видеообзор матча:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
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Фулхэм Арсенал Лондон офсайд (вне игры) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рауль Хименес VAR Вильям Салиба Букайо Сака Фулхэм - Арсенал видео голов и обзор Габриэл Мартинелли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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