Фулхэм – Арсенал – 1:1. Почему отменили мяч на 89-й? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25
8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Фулхэм и Арсенал.
Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
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На 89-й минуте рефери отменил забитый мяч Букайо Сака, который мог вырвать победу для канониров. Сака забил головой после передачи Габриэля Мартинелли, однако бразилец был в офсайде, когда получил мяч на левом фланге.
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АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря
Фулхэм – Арсенал – 1:1
Голы: Хименес, 11 – Салиба, 52
Видеообзор матча:
События матча
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