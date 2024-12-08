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Чемпионат Англии
Фулхэм
08.12.2024 16:00 - : -
Арсенал
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Англия
08 декабря 2024, 00:46 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:51
19
0

Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 декабря в 16:00 по Киеву

08 декабря 2024, 00:46 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:51
19
0
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

8 декабря на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда регулярно пробивалась на уровень АПЛ и до Марку Силвы. Но португалец не просто выиграл Чемпионшип - с ним бывший лифт, стабильно уходивший по итогам первого же сезона назад в более слабый дивизион, сумел закрепиться в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне там набрали 47 очков, уверенно решив привычную задачу о пролонгировании прописки. Ничего в этом плане не меняется и сейчас. У клуба из Лондона довольно баллов, чтобы не думать о борьбе за выживание, но и претензии на еврокубки здесь если и есть, то сугубо гипотетические. И не зря, начав ноябрь с пары побед, потом дачники дома уступили разгромно более мотивированному Вулверхэмптону. Но потом добились хороших результатов: ничья с Тоттенхэмом и победа над Брайтоном.

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Арсенал

Клуб готовился к этому сезону с прицелом превзойти результаты предыдущего. Это при том, что в 2023/2024 получилось вернуться в Лигу чемпионов (там англичане выиграли группу и в плей-офф уступили Баварии) и повторить второе место в АПЛ, но уже от Манчестер Сити отделяло два очка в итоге. И, сделал несколько точечных усилений на проблемные позиции типа подписания Калафьори, канониры удачно стартовали. Но потом у них был провал второй половины осени, и если 0:1 с Интером раскладам в Лиге чемпионов мало мешает, то 4 тура без побед в АПЛ позволили там Ливерпулю, с которым как раз сыграли вничью, уйти в отрыв. После паузы на игры сборных команда из Лондона снова начала побеждать, и очень уверенно: 3:0 с Ноттингем Форест, 5:1 со Спортинг Лиссабон, 5:2 с Вест Хэмом. Не было проблем и с Манчестер Юнайтед - старого соперника обыграли, дважды забив после угловых.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне дачники не проигрывали амбициозному соседу: ничья и победа.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Канониры снова в огне - ждем их победы (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
8 декабря 2024 -
16:00
Арсенал
Победа Арсенала 1.61 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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