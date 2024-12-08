Леганес – Реал Сосьедад – 0:3. Счет не по игре. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 16-го тура Ла Лиги
8 декабря в матче 16-го тура испанской Ла Лиги встречались «Леганес» и «Реал Сосьедад».
Гости приехали на игру как фавориты, но игроки «Леганеса» дали бой. Однако результат на табло свидетельствует, что футболистам «Сосьедада» удалось реализовать свои моменты, тогда как у игроков «Леганеса» просто не сложилось.
В первом тайме Браис Мендес открыл счет в матче. Во втором Андер Барренечеа и Микель Оярсабаль довершили преимущество на табло.
«Реал Сосьедад» после этой победы расположился на 5-й строчке, а «Леганес» находится на 15-й.
Ла Лига. 16-й тур. 8 декабря
Леганес – Реал Сосьедад – 0:3
Голы: Мендес, 14, Барренечеа, 78, Оярсабаль, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
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