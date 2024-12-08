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Леганес
08.12.2024 15:00 – FT 0 : 3
Реал Сосьедад
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Испания
08 декабря 2024, 17:40 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:44
24
0

Леганес – Реал Сосьедад – 0:3. Счет не по игре. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 16-го тура Ла Лиги

08 декабря 2024, 17:40 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:44
24
0
Леганес – Реал Сосьедад – 0:3. Счет не по игре. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря в матче 16-го тура испанской Ла Лиги встречались «Леганес» и «Реал Сосьедад».

Гости приехали на игру как фавориты, но игроки «Леганеса» дали бой. Однако результат на табло свидетельствует, что футболистам «Сосьедада» удалось реализовать свои моменты, тогда как у игроков «Леганеса» просто не сложилось.

В первом тайме Браис Мендес открыл счет в матче. Во втором Андер Барренечеа и Микель Оярсабаль довершили преимущество на табло.

«Реал Сосьедад» после этой победы расположился на 5-й строчке, а «Леганес» находится на 15-й.

Ла Лига. 16-й тур. 8 декабря

Леганес – Реал Сосьедад – 0:3

Голы: Мендес, 14, Барренечеа, 78, Оярсабаль, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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