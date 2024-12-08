Испания08 декабря 2024, 17:04 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:27
282
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Поможет в Лиге чемпионов. Звездный вингер Реала приступил к тренировкам
Родриго начал тренироваться с основной командой
08 декабря 2024, 17:04 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:27
282
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес приступил к тренировкам с основной командой «сливочных».
23-летний футболист пропустил матч с «Жироной» из-за микротравмы. Бразилец должен сыграть с «Аталантой» в 6-м туре Лиги чемпионов. Матч состоится во вторник, 10 декабря, в 22:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Родриго Гоес провел 17 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
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