Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поможет в Лиге чемпионов. Звездный вингер Реала приступил к тренировкам
Испания
08 декабря 2024, 17:04 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:27
282
0

Поможет в Лиге чемпионов. Звездный вингер Реала приступил к тренировкам

Родриго начал тренироваться с основной командой

08 декабря 2024, 17:04 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:27
282
0
Поможет в Лиге чемпионов. Звездный вингер Реала приступил к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоес

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес приступил к тренировкам с основной командой «сливочных».

23-летний футболист пропустил матч с «Жироной» из-за микротравмы. Бразилец должен сыграть с «Аталантой» в 6-м туре Лиги чемпионов. Матч состоится во вторник, 10 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Родриго Гоес провел 17 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Эндрик не покинет мадридский «Реал».

По теме:
Леганес – Реал Сосьедад – 0:3. Счет не по игре. Видео голов и обзор
Не планирует уходить. Звезда атаки Реала остается в клубе
Пропустит топ-матч Лиги чемпионов. Очередной игрок Реала получил травму
Родриго Гоес Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Аталанта
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Футбол | 07 декабря 2024, 22:16 6
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея

Украинец недоволен своим положением на Сантьяго Бернабеу

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 декабря 2024, 10:40 192
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда не так давно сыграли вничью 0:0 в Александрии

В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Футбол | 08.12.2024, 02:11
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08.12.2024, 13:18
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Начало матча между Колосом и Оболонью отложено из-за воздушной тревоги
Футбол | 08.12.2024, 15:32
Начало матча между Колосом и Оболонью отложено из-за воздушной тревоги
Начало матча между Колосом и Оболонью отложено из-за воздушной тревоги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
08.12.2024, 00:32 3
Футбол
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 8
Футбол
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
07.12.2024, 11:41
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
07.12.2024, 08:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем