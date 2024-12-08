ФОТО. Можно выдыхать? Степанов отреагировал на слухи о смене гражданства

Украинский форвард леверкузенского «Байера» Артем Степанов отреагировал на слухи о возможной смене гражданства на немецкое в своем Инстаграм.

17-летний нападающий выставил фотографию бутсы, в которой он дебютировал за взрослую команду «аптекарей» в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга». На ней изображен флаг Украины.

В текущем сезоне Артем Степанов провел 1 матч за «Байер», результативными действиями не отличался.

«Байер» в домашнем матче одолел «Санкт-Паули»