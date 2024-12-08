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  4. ФОТО. Можно выдыхать? Степанов отреагировал на слухи о смене гражданства
Германия
08 декабря 2024, 13:11 | Обновлено 08 декабря 2024, 13:53
2148
1

ФОТО. Можно выдыхать? Степанов отреагировал на слухи о смене гражданства

Артем Степанов, похоже, не планирует играть за Бундестим

08 декабря 2024, 13:11 | Обновлено 08 декабря 2024, 13:53
2148
1
ФОТО. Можно выдыхать? Степанов отреагировал на слухи о смене гражданства
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард леверкузенского «Байера» Артем Степанов отреагировал на слухи о возможной смене гражданства на немецкое в своем Инстаграм.

17-летний нападающий выставил фотографию бутсы, в которой он дебютировал за взрослую команду «аптекарей» в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Зальцбурга». На ней изображен флаг Украины.

В текущем сезоне Артем Степанов провел 1 матч за «Байер», результативными действиями не отличался.

«Байер» в домашнем матче одолел «Санкт-Паули»

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Артем Степанов сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Байер смена гражданства Instagram
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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