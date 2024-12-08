Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Посмотрите на Александрию». Звезда Зори назвал главную особенность УПЛ
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 11:58 | Обновлено 08 декабря 2024, 12:14
615
0

«Посмотрите на Александрию». Звезда Зори назвал главную особенность УПЛ

Петар Мичин заявил, что УПЛ куда лучше сербского футбола

08 декабря 2024, 11:58 | Обновлено 08 декабря 2024, 12:14
615
0
«Посмотрите на Александрию». Звезда Зори назвал главную особенность УПЛ
ФК Заря. Петар Мичин

Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин отметил главную особенность Украинской Премьер-лиги, вспомнив успехи «Александрии» в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Ваш футбол улучшается. Я могу сравнить с Сербией. Здесь я могу победить любую команду. У Сербии нет шансов для маленького клуба обыграть Црвену Звезду. Посмотрите на Александрию. Я не могу представить такого прецедента у себя дома. Первое место неприкосновенно. В Украине у вас есть шанс. По крайней мере, можно мечтать, как надежда», – сказал Мичин

В настоящее время «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 37 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее Петр Мичин объяснил свой провал в итальянской Серии А, заявив, что Италия была для него новым миром.

По теме:
Начало матча УПЛ отложено из-за воздушной тревоги
Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ингулец – Заря. Стали известны стартовые составы
Петар Мичин Александрия Украинская Премьер-лига Заря Луганск чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08 декабря 2024, 09:50 0
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 декабря в 16:00 по Киеву

ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
Бокс | 08 декабря 2024, 08:54 0
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»

Звездный супертяжеловес убежден в победе Александра

Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Бокс | 08.12.2024, 01:51
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Футбол | 07.12.2024, 11:41
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Фейенорд вырвал победу над Валвейком в матче с 5 голами
Футбол | 08.12.2024, 05:15
Фейенорд вырвал победу над Валвейком в матче с 5 голами
Фейенорд вырвал победу над Валвейком в матче с 5 голами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
06.12.2024, 09:12 2
Футбол
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 8
Бокс
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 24
Футбол
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
06.12.2024, 12:13 24
Футбол
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
06.12.2024, 15:21 3
Бокс
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 4
Бокс
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем