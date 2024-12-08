«Посмотрите на Александрию». Звезда Зори назвал главную особенность УПЛ

Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин отметил главную особенность Украинской Премьер-лиги, вспомнив успехи «Александрии» в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Ваш футбол улучшается. Я могу сравнить с Сербией. Здесь я могу победить любую команду. У Сербии нет шансов для маленького клуба обыграть Црвену Звезду. Посмотрите на Александрию. Я не могу представить такого прецедента у себя дома. Первое место неприкосновенно. В Украине у вас есть шанс. По крайней мере, можно мечтать, как надежда», – сказал Мичин

В настоящее время «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 37 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее Петр Мичин объяснил свой провал в итальянской Серии А, заявив, что Италия была для него новым миром.