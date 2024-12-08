Артур МИКИТИШИН: «У Черноморца было много моментов в первом тайме»

Артур Микитишин, игрок «Кривбасса», поделился мнениями о победном матче над «Черноморцем» в 16-м туре УПЛ (3:1).

– В принципе, думаю, нам игра давалась. Сначала как у нас были моменты, так и «Черноморец». Мы пропустили первыми, но не остановились, забили быстрый ответный гол, и в конце 1-го тайма удалось забить 2-й мяч. По-моему, это нам дало больше положительных эмоций, мы на 2-й тайм вышли и закончили уже с победой.

– Но в 1-м тайме «Черноморец» где-то, возможно, переигрывал вас по моментам, было сложное начало игры для «Кривбасса».

– Да, было много моментов, много выбегал в контратаку «Черноморец». Мы это знали, но почему-то не удалось полностью переиграть. Но слава Богу, что мы доиграли до конца и выиграли 3:1. Думаю, мы можем ехать домой с хорошим настроением.

– Не смотря на результат, вы довольны своей игрой?

– Можно всегда играть лучше. Всегда есть ошибки, нужно учиться на них и исправлять в следующих играх. Поэтому я думаю, что всегда быть в хорошем настроении после игры невозможно, потому что всегда можно что-то улучшить.

– Сложнее ли было сегодня играть с «Черноморцем», чем в матче 1-го круга? Изменился ли «Черноморец»? Может быть, вы изменились?

– Мы не думали, что они будут играть в 5 защитников, это нас немного сбило в начале игры. Но мы по ходу игры перестроились, нам тренеры подсказали, как перемещаться, как действовать без мяча. И к концу игры мы, думаю, справились.