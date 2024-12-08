07.12.2024 14:30 – FT 2 : 1
Англия08 декабря 2024, 10:50 |
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Сандерленд – Сток Сити – 2:1. Дубль Уотсона. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
08 декабря 2024, 10:50 |
51
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7 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 19-го тура между командами «Сандерленд» и «Сток Сити».
Поединок проходил на стадионе «Стэдиум оф Лайт». Игра завершилась победой «Сандерленд» со счетом 2:1.
Чемпионшип Англии. 19 тур. 7 декабря
«Сандерленд» – «Сток Сити» – 2:1
Голы: Уотсон 7, 86 – Кумас, 6
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Tom Watson (Сандерленд).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Tom Watson (Сандерленд).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Louie Koumas (Сток Сити).
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