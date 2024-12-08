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МЛС США
Лос-Анжелес Гэлакси
07.12.2024 23:00 – FT 2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
08 декабря 2024, 10:17 | Обновлено 08 декабря 2024, 10:18
166
0

Лос-Анджелес Гэлакси – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финала Кубка МЛС

08 декабря 2024, 10:17 | Обновлено 08 декабря 2024, 10:18
166
0
Лос-Анджелес Гэлакси – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 7 на 8 декабря в финале Кубка МЛС встретились команды «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Поединок завершился победой «Гэлакси» со счетом 2:1, что стало их шестым титулом в истории Кубка МЛС.

МЛС. Финал. 7-8 декабря

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:1

Голы: Пейнтсил 9, Йовелич, 13 – Нилис, 28

Видеообзор матча:

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Нелис (Нью-Йорк Ред Буллз).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Йовелич (Лос-Анжелес Гэлакси).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Пэйнтсил (Лос-Анжелес Гэлакси).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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