Лос-Анжелес Гэлакси

В ночь с 7 на 8 декабря в финале Кубка МЛС встретились команды «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Поединок завершился победой «Гэлакси» со счетом 2:1, что стало их шестым титулом в истории Кубка МЛС.

МЛС. Финал. 7-8 декабря

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:1

Голы: Пейнтсил 9, Йовелич, 13 – Нилис, 28

Видеообзор матча: