07.12.2024 23:00 – FT 2 : 1
Major League Soccer08 декабря 2024, 10:17 | Обновлено 08 декабря 2024, 10:18
166
0
Лос-Анджелес Гэлакси – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор финала Кубка МЛС
08 декабря 2024, 10:17 | Обновлено 08 декабря 2024, 10:18
166
0
В ночь с 7 на 8 декабря в финале Кубка МЛС встретились команды «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Поединок завершился победой «Гэлакси» со счетом 2:1, что стало их шестым титулом в истории Кубка МЛС.
МЛС. Финал. 7-8 декабря
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:1
Голы: Пейнтсил 9, Йовелич, 13 – Нилис, 28
Видеообзор матча:
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Нелис (Нью-Йорк Ред Буллз).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Йовелич (Лос-Анжелес Гэлакси).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Пэйнтсил (Лос-Анжелес Гэлакси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2024, 22:16 4
Украинец недоволен своим положением на Сантьяго Бернабеу
MMA | 08 декабря 2024, 06:52 1
Бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 310 в Лас-Вегасе (США)
Футбол | 07.12.2024, 11:41
Футбол | 08.12.2024, 09:50
Бокс | 07.12.2024, 16:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.12.2024, 13:58 16
06.12.2024, 20:41 27
06.12.2024, 08:23 2
07.12.2024, 08:08 2
06.12.2024, 12:13 24
07.12.2024, 01:56 8
07.12.2024, 08:30 1