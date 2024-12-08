Лос-Анджелес Гэлэкси одержали 6-ю победу в Кубке МЛС

В ночь на 8 декабря состоялся финал Кубка МЛС, в котором встретились «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Главные события этого матча развернулись в первом тайме.

Уже на 9-й минуте Джозеф Пейнтсил открыл счет. А на 13-й минуте Деян Йовелич удвоил преимущество «Гэлакси».

Такой старт стал настоящим испытанием для «Нью-Йорка», ведь с начала игры их оборона не выдерживала давления соперников.

Впрочем, на 28-й минуте Шон Нилис сократил отставание, забив ответный мяч.

После этого «Гэлакси» сменили тактику, сосредоточившись на контратаках и организованной игре в обороне. В итоге, команде удалось сохранить счет 2:1 и одержать свою шестую победу в истории Кубка МЛС.

МЛС. Финал. 8 декабря

Лос-Анджелес Гэлакси – Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: Пейнтсил, 9, Йовелич, 13, - Нилис, 28

Лос-Анджелес Гэлакси: Маккарти, Нельсон, Йосида, Гарсес Торрес, Ямане, Бругман (Ройс, 75), Серрильо, Дельгадо, Пейнтсил (Нил, 90+4), Йовелич (Фагундес, 78), Габриэл Пек.

Нью-Йорк Ред Буллз: Карлос, Нилис, Эйле, Нилис (Берк, 84), Форсберг, Ванзейр (Алвес де Паула, 65), Толкин, Эдельман (Кармона Торрес, 84), Страуд (Донкор, 65), Харпер, Морган

Предупреждения: Эйле (35), Дельгадо (38), Харпер (71)

