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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 11:14 | Обновлено 08 декабря 2024, 11:17
499
0

«Италия была новым миром». Лидер Зари объяснил свой провал в Серии А

Петар Мичин не сумел закрепиться в «Удинезе»

08 декабря 2024, 11:14 | Обновлено 08 декабря 2024, 11:17
499
0
«Италия была новым миром». Лидер Зари объяснил свой провал в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Петар Мичин

Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин вспомнил период выступлений в итальянской Серии А за «Удинезе». Петар признался, что находился в психологической яме.

– У тебя был опыт выступлений в Италии, почему тебе не удалось закрепиться?

– Для меня Италия была новым миром. Когда прошло время, я понял, что не готов играть в этой лиге. В Серии А главное – быть умным, тактически обученным, хорошая защита, умение двигаться. Но я принял это предложение, потому что это может быть однажды в жизни.

Основная проблема – у тебя не так уж много времени. В первый год я адаптировался, учил язык, но не играл многое. Это хороший опыт на всю жизнь. За что я благодарен.

– Я думал, если ты плохо играешь в Удине, то переезжаешь в Уотфорд.

– Напротив. Если ты не играешь в Удине, ты не переходишь в Уотфорд.

– В Удине ты пересекался со звездными Деулофеу, чемпионами мира Де Паулем и Молиной, ветераном Льоренте.

– Да. Расскажу тебе забавную вещь. Во время ЧС-22 я смотрел финальную игру в пабе. Де Пауль и Молина играли там, я тренировался с этими ребятами четыре года, а теперь пил пиво, – сказал серб.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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