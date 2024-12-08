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  4. Раньери оценил победу Ромы в матче Серии А, который пропускал Довбик
Италия
08 декабря 2024, 09:36 |
376
0

Раньери оценил победу Ромы в матче Серии А, который пропускал Довбик

Итальянец доволен действиями своих подопечных

08 декабря 2024, 09:36 |
376
0
Раньери оценил победу Ромы в матче Серии А, который пропускал Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями после уверенной победы «волков» над «Лечче» (4:1) в матче 15 тура итальянской Серии А, который Артем Довбик пропускал из-за повреждений.

«Это была сильная игра, чего я от них и требовал, против команды, привыкшей сражаться за победу. Нам нужно было играть с тем же боевым духом, который был в «Лечче». Я рад, потому что было несколько игроков, которым нужно было чуть-чуть поднять уверенность, и они сыграли хорошо.

Я рад за команду и особенно за болельщиков. Я слышал, как вы говорите о президенте. Я не хочу никого защищать, потому что я не тот человек, чтобы это делать, но я спросил своего пресс-офицера, сколько американских владельцев есть в Серии А.

Их много, и я никогда не слышал, чтобы о них упоминали. Это то, как они занимаются делами. Они привлекают людей, которым доверяют, и если все идет не по плану, они теряют деньги. Надеюсь, они выбрали правильных людей, потому что мы все начеку.

Пеллегрини расстроен, потому что он не из тех римлян, которым все равно. Он чувствует на своих плечах бремя ответственности, а так быть не должно. Ему нужно быть более беззаботным. Когда я увижу, что он больше не беспокоится, он сыграет», – сказал Раньери.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает 11 строчку турнирной таблицы итальянской Серии А, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

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Клаудио Раньери Рома Рим Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рома
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