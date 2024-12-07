«Трудно найти момент». Экс-директор Ромы раскритиковал Довбика

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини раскритиковал украинского форварда «волков» Артема Довбика:

«Я не знаком лично с Гизольфи (действующий спортивный директор «Ромы»), но из-за выбора, который он сделал, я не являюсь его поклонником. Он не принес смысла в коианду. Единственный трансфер, который был правильный, это Коне, которого подписать хотел Де Росси любой ценой. Довбик? Хороший игрок, но он не играет радостно и грациозно, ему трудно найти момент. Он борется за ворота, но не с Довбиком выигрывают чемпионаты.

«Рома» в таком состоянии обескуражена, она не соответствует народным восторгам. Раньери вернул им душу, темперамент. Команда более боевая, результаты будут вскоре. Ввиду этого, увольнение Де Росси было худшим решением, которое можно было сделать».

Ранее итальянский журналист высказался о Довбике.