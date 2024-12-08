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  4. «Это длинный путь». Аморим нашел причины поражения Ман Юнайтед в АПЛ
Англия
08 декабря 2024, 08:41 |
575
0

«Это длинный путь». Аморим нашел причины поражения Ман Юнайтед в АПЛ

«Красные дьяволы» проиграли «Ноттингем Форест» в матче 15 тура чемпионата

08 декабря 2024, 08:41 |
575
0
«Это длинный путь». Аморим нашел причины поражения Ман Юнайтед в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после неожиданного поражения «красных дьяволов» в матче против «Ноттингем Форест» в 15 туре Английской Премьер-лиги.

«Трудная игра. Мы начали очень плохо, уже в первом эпизоде ​​пропустили гол. Потом мы контролировали ход игры, у нас было много моментов. Мы стали играть лучше в последней трети поля. Нам удалось сравнять счет, а после перерыва мы были готовы сражаться за победу, но второй тайм начали очень плохо. Два гола.

Потом мы пробовали многое, но не очень качественно. У нас было не так много голевых моментов. Тяжелая игра в трудный момент, но мы должны продолжать начатое. Это длинный путь. Мы усовершенствуемся в некоторых аспектах.

Мы очень плохо начал оба тайма. Мы в начале чего очень масштабного, поэтому обращаем внимание на каждую деталь. Мы уже знаем, что это большая работа, поэтому мы должны продолжать. Мы должны побеждать, чтобы становиться лучше», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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