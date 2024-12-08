Карло АНЧЕЛОТТІ: «Все довольны такой игрой»
Мадридский Реал гостил в Жироне
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Жироной» в матче 16-го тура Ла Лиги.
«Все довольны такой игрой. У игроков на поле все получилось. Особенно отмечу Бейлингема, ведь он забивает в 5-м матче подряд.
Мбаппе также забил. Это должно помочь ему психологически. Такие матчи показывают, что мы правильно готовимся к играм.
К сожалению, мы хотели увидеть на поле Родриго, но он себя плохо услышал, поэтому решили его оберегать.
Опять же, хорошо, что мы выиграли», – прокомментировал Анчелотти.
«Реал» Мадрид на выезде одолел «Жирону» – 3:0.
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