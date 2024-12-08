Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТІ: «Все довольны такой игрой»
Испания
08 декабря 2024, 03:59 | Обновлено 08 декабря 2024, 04:00
29
0

Карло АНЧЕЛОТТІ: «Все довольны такой игрой»

Мадридский Реал гостил в Жироне

08 декабря 2024, 03:59 | Обновлено 08 декабря 2024, 04:00
29
0
Карло АНЧЕЛОТТІ: «Все довольны такой игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Жироной» в матче 16-го тура Ла Лиги.

«Все довольны такой игрой. У игроков на поле все получилось. Особенно отмечу Бейлингема, ведь он забивает в 5-м матче подряд.

Мбаппе также забил. Это должно помочь ему психологически. Такие матчи показывают, что мы правильно готовимся к играм.

К сожалению, мы хотели увидеть на поле Родриго, но он себя плохо услышал, поэтому решили его оберегать.

Опять же, хорошо, что мы выиграли», – прокомментировал Анчелотти.

«Реал» Мадрид на выезде одолел «Жирону» – 3:0.

По теме:
ФОТО. Звезду Реал Мадрид связывают с новой красавицей. Вот, что он ответил
ФОТО. Жена Лунина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ВИДЕО. Валенсия дома потерпела поражение от Райо, Лас-Пальмас взял 3 очка
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Жирона
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лос-Анджелес Гэлэкси одержали 6-ю победу в Кубке МЛС
Футбол | 08 декабря 2024, 02:20 0
Лос-Анджелес Гэлэкси одержали 6-ю победу в Кубке МЛС
Лос-Анджелес Гэлэкси одержали 6-ю победу в Кубке МЛС

В финале были побеждены игроки «Нью-Йорк Ред Буллз»

ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
Футбол | 07 декабря 2024, 13:58 16
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами

Александр сейчас находится в Курской области

Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Бокс | 07.12.2024, 16:50
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07.12.2024, 07:55
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Рома без Довбика разгромила Лечче и прервала ужасную серию в Италии
Футбол | 07.12.2024, 23:45
Рома без Довбика разгромила Лечче и прервала ужасную серию в Италии
Рома без Довбика разгромила Лечче и прервала ужасную серию в Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 7
Бокс
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
06.12.2024, 15:21 3
Бокс
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 3
Бокс
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
06.12.2024, 20:41 27
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
06.12.2024, 06:23 4
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем