Карло АНЧЕЛОТТІ: «Все довольны такой игрой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Жироной» в матче 16-го тура Ла Лиги.

«Все довольны такой игрой. У игроков на поле все получилось. Особенно отмечу Бейлингема, ведь он забивает в 5-м матче подряд.

Мбаппе также забил. Это должно помочь ему психологически. Такие матчи показывают, что мы правильно готовимся к играм.

К сожалению, мы хотели увидеть на поле Родриго, но он себя плохо услышал, поэтому решили его оберегать.

Опять же, хорошо, что мы выиграли», – прокомментировал Анчелотти.

«Реал» Мадрид на выезде одолел «Жирону» – 3:0.