07.12.2024 19:30 – FT 1 : 1
Германия08 декабря 2024, 03:26 | Обновлено 08 декабря 2024, 03:38
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Боруссия М - Боруссия Д - 1:1. Без сильнейшего. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в матче 13-го тура Бундеслиги
08 декабря 2024, 03:26 | Обновлено 08 декабря 2024, 03:38
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8 декабря в 13-м туре Бундеслиги встречались «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Боруссия» из Дортмунда.
В таком немецком дерби победитель не выявлен.
Первый тайм прошел почти без моментов.
Во втором команда обменялись голами. Сначала забил Джейми Байно-Гиттенс за Дортмунд, а затем Кевин Штегер сравнял за Менхенгладбах.
Бундеслига. 13-й тур. 7 декабря
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд – 1:1
Голы: Штегер, 71 - Байно-Гиттенс, 65
Удаление: Чванчара, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
Томаш Чванчара (Боруссия М) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Штёгер (Боруссия М).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
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