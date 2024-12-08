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Чемпионат Германии
Боруссия М
07.12.2024 19:30 – FT 1 : 1
Боруссия Д
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Германия
08 декабря 2024, 03:26 | Обновлено 08 декабря 2024, 03:38
7
0

Боруссия М - Боруссия Д - 1:1. Без сильнейшего. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в матче 13-го тура Бундеслиги

08 декабря 2024, 03:26 | Обновлено 08 декабря 2024, 03:38
7
0
Боруссия М - Боруссия Д - 1:1. Без сильнейшего. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря в 13-м туре Бундеслиги встречались «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Боруссия» из Дортмунда.

В таком немецком дерби победитель не выявлен.

Первый тайм прошел почти без моментов.

Во втором команда обменялись голами. Сначала забил Джейми Байно-Гиттенс за Дортмунд, а затем Кевин Штегер сравнял за Менхенгладбах.

Бундеслига. 13-й тур. 7 декабря

«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд – 1:1

Голы: Штегер, 71 - Байно-Гиттенс, 65

Удаление: Чванчара, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
Томаш Чванчара (Боруссия М) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Штёгер (Боруссия М).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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