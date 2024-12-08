ФОТО. Игрок Арсенала женился на испанской секс-бомбе

Голкипер «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя женился.

Избранницей 29-летнего вратаря стала испанская модель Татьяна Трубуль, которую английские СМИ называют «секс-бомбой».

Пара оповестила о свадьбе совместным постом в Instagram:

«И подумать, что это только начало нашего навсегда», – написали Давид и Татьяна.

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Пара опубликовала несколько снимков со свадебной фотосессии.

Пара начала встречаться в 2021 году. Однако они скрывали свои отношения до июня 2022 года. В начале их отношений Татьяна делила свое время между Испанией и Лондоном. Сейчас пара живет вместе в Северном Лондоне.

Давид и Татьяна не имеют детей.