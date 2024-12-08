07.12.2024 16:30 – FT 2 : 1
Германия08 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:08
33
0
Байер – Санкт-Паули – 2:1. Фармацевты в своем стиле. Видео голов и обзор
Команды встречались в матче 13-го тура Бундеслиги
08 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:08
33
0
7 декабря «Байер» Леверкузен принимал на своем поле «Санкт-Паули» в матче 13-го тура Бундеслиги.
Уже на 6-й минуте Флориан Вирц открыл счет в матче. Впоследствии Джонатан Та удвоил преимущество «фармацевтов».
После этого леверкузенцы не форсировали событий, спокойно доводя игру до логического завершения. Однако гости обеспечили интригующую концовку: на 84-й минуте Морган Гилавоги отквитал один мяч.
Бундеслига. 13-й тур. 7 декабря
Байер Леверкузен – Санкт-Паули – 2:1
Голы: Вирц, 6, Та, 21, - Гилавоги, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гилавоги (Санкт-Паули).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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