Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Санкт-Паули – 2:1. Фармацевты в своем стиле. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Байер
07.12.2024 16:30 – FT 2 : 1
Санкт-Паули
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
08 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:08
33
0

Байер – Санкт-Паули – 2:1. Фармацевты в своем стиле. Видео голов и обзор

Команды встречались в матче 13-го тура Бундеслиги

08 декабря 2024, 01:40 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:08
33
0
Байер – Санкт-Паули – 2:1. Фармацевты в своем стиле. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря «Байер» Леверкузен принимал на своем поле «Санкт-Паули» в матче 13-го тура Бундеслиги.

Уже на 6-й минуте Флориан Вирц открыл счет в матче. Впоследствии Джонатан Та удвоил преимущество «фармацевтов».

После этого леверкузенцы не форсировали событий, спокойно доводя игру до логического завершения. Однако гости обеспечили интригующую концовку: на 84-й минуте Морган Гилавоги отквитал один мяч.

Бундеслига. 13-й тур. 7 декабря

Байер Леверкузен – Санкт-Паули – 2:1

Голы: Вирц, 6, Та, 21, - Гилавоги, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гилавоги (Санкт-Паули).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
По теме:
Брентфорд – Ньюкасл – 4:2. Как сыграл Ярмолюк. Видео голов и обзор матча
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2. Что случилось с чемпионом? Видеообзор
ВИДЕО. Валенсия дома потерпела поражение от Райо, Лас-Пальмас взял 3 очка
Санкт-Паули Леверкузен видео голов и обзор Бундеслига чемпионат Германии по футболу Флориан Вирц Джонатан Та
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Бокс | 07 декабря 2024, 16:50 0
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным

Амир Тайсон считает, что его отец просто устал

Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 08 декабря 2024, 00:32 2
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?

Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»

Защитник сборной Украины забил автогол в европейском чемпионате
Футбол | 07.12.2024, 19:18
Защитник сборной Украины забил автогол в европейском чемпионате
Защитник сборной Украины забил автогол в европейском чемпионате
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Футбол | 07.12.2024, 01:56
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 07.12.2024, 08:30
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
06.12.2024, 09:12 2
Футбол
«Тю, так а ты шо?» Усик покорил фанатов новым юмористическим видео
«Тю, так а ты шо?» Усик покорил фанатов новым юмористическим видео
06.12.2024, 21:01
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
06.12.2024, 06:23 4
Футбол
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
06.12.2024, 12:13 22
Футбол
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем