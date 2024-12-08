Байер – Санкт-Паули – 2:1. Фармацевты в своем стиле. Видео голов и обзор

7 декабря «Байер» Леверкузен принимал на своем поле «Санкт-Паули» в матче 13-го тура Бундеслиги.

Уже на 6-й минуте Флориан Вирц открыл счет в матче. Впоследствии Джонатан Та удвоил преимущество «фармацевтов».

После этого леверкузенцы не форсировали событий, спокойно доводя игру до логического завершения. Однако гости обеспечили интригующую концовку: на 84-й минуте Морган Гилавоги отквитал один мяч.

Бундеслига. 13-й тур. 7 декабря

Байер Леверкузен – Санкт-Паули – 2:1

Голы: Вирц, 6, Та, 21, - Гилавоги, 84

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