Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Валенсия дома потерпела поражение от Райо, Лас-Пальмас взял 3 очка
Чемпионат Испании
Валенсия
07.12.2024 19:30 – FT 0 : 1
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:42
13
0

ВИДЕО. Валенсия дома потерпела поражение от Райо, Лас-Пальмас взял 3 очка

Вечером 7 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании

08 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:42
13
0
ВИДЕО. Валенсия дома потерпела поражение от Райо, Лас-Пальмас взял 3 очка
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании.

Валенсия дома потерпела поражение от Райо Вальекано (0:1),

Лас-Пальмас взял 3 очка в матче с Вальядолидом (2:1).

Чемпионат Испании. 16-й тур, 7 декабря

Валенсия – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Сисс, 7

Лас-Пальмас – Вальядолид – 2:1

Голы: Сандро Рамирес, 20, 64 – Маркос Андре, 45

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Пате Сисс (Райо Вальекано).
По теме:
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2. Что случилось с чемпионом? Видеообзор
Жирона – Реал – 0:3. Голы Беллингема, Гюлера и Мбаппе. Видео голов и обзор
Гранада – Расинг – 3:0. Дубль Узуни. Видео голов и обзор матча
чемпионат Испании по футболу Валенсия Райо Вальекано Лас-Пальмас Вальядолид Ла Лига видео голов и обзор Маркос Андре Сандро Рамирес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 07 декабря 2024, 08:30 1
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Спенсер Оливер высказался о поединке в декабре

Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Футбол | 07 декабря 2024, 19:58 14
Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам

Удаление в первом тайме не оставило шансов гостям

Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Бокс | 07.12.2024, 01:25
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
ВИДЕО Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши
Футбол | 07.12.2024, 22:10
ВИДЕО Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши
ВИДЕО Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Футбол | 07.12.2024, 01:56
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
06.12.2024, 10:15 1
Бокс
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
«Тю, так а ты шо?» Усик покорил фанатов новым юмористическим видео
«Тю, так а ты шо?» Усик покорил фанатов новым юмористическим видео
06.12.2024, 21:01
Бокс
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
06.12.2024, 08:23 2
Футбол
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
07.12.2024, 02:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем