07.12.2024 19:30 – FT 0 : 1
Испания08 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:42
13
0
ВИДЕО. Валенсия дома потерпела поражение от Райо, Лас-Пальмас взял 3 очка
Вечером 7 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании
08 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:42
13
0
Вечером 7 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании.
Валенсия дома потерпела поражение от Райо Вальекано (0:1),
Лас-Пальмас взял 3 очка в матче с Вальядолидом (2:1).
Чемпионат Испании. 16-й тур, 7 декабря
Валенсия – Райо Вальекано – 0:1
Гол: Сисс, 7
Лас-Пальмас – Вальядолид – 2:1
Голы: Сандро Рамирес, 20, 64 – Маркос Андре, 45
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил Пате Сисс (Райо Вальекано).
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