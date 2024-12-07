Франция07 декабря 2024, 23:14 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:15
22
0
Монако – Тулуза – 2:0. Головой забил гол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции
07 декабря 2024, 23:14 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:15
22
0
7 декабря в рамках 14-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Монако» и «Тулузой».
Игра проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой «Монако» со счетом 2:0.
Лига 1. 14 тур. 7 декабря
«Монако» – «Тулуза» – 2:0
Голы: Синго 50, Эмболо, 82
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Синго (Монако).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2024, 21:38 1
Коул Палмер любит иногда нарушить режим питания
Футбол | 07 декабря 2024, 07:55 1
Аргентинец продолжит соглашение с «Интер Майами»
Бокс | 07.12.2024, 02:15
Футбол | 07.12.2024, 21:25
Бокс | 07.12.2024, 01:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.12.2024, 18:31
06.12.2024, 15:21 3
05.12.2024, 16:16 20
06.12.2024, 17:11
06.12.2024, 20:41 27
05.12.2024, 21:35 27
06.12.2024, 10:15 1
06.12.2024, 06:23 3