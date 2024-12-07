Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – Тулуза – 2:0. Головой забил гол. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Монако
07.12.2024 18:00 – FT 2 : 0
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
07 декабря 2024, 23:14 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:15
22
0

Монако – Тулуза – 2:0. Головой забил гол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции

07 декабря 2024, 23:14 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:15
22
0
Монако – Тулуза – 2:0. Головой забил гол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в рамках 14-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Монако» и «Тулузой».

Игра проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой «Монако» со счетом 2:0.

Лига 1. 14 тур. 7 декабря

«Монако» – «Тулуза» – 2:0

Голы: Синго 50, Эмболо, 82

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Синго (Монако).
По теме:
Ман Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3. Нефарт Дьяволов. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Ювентус и Болонья устроили голевое шоу, у Дженоа и Торино – засуха
Жирона – Реал. Видео голов и обзор (обновляется)
Монако Тулуза Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звездный футболист посетил McDonalds. Вот, что он заказал
Футбол | 07 декабря 2024, 21:38 1
ФОТО. Звездный футболист посетил McDonalds. Вот, что он заказал
ФОТО. Звездный футболист посетил McDonalds. Вот, что он заказал

Коул Палмер любит иногда нарушить режим питания

Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07 декабря 2024, 07:55 1
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт

Аргентинец продолжит соглашение с «Интер Майами» 

«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
Бокс | 07.12.2024, 02:15
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Футбол | 07.12.2024, 21:25
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Бокс | 07.12.2024, 01:25
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
06.12.2024, 15:21 3
Бокс
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
05.12.2024, 16:16 20
Футбол
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
06.12.2024, 20:41 27
Бокс
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 27
Футбол
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
06.12.2024, 10:15 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
06.12.2024, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем