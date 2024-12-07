7 декабря в рамках 14-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Монако» и «Тулузой».

Игра проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой «Монако» со счетом 2:0.

Лига 1. 14 тур. 7 декабря

«Монако» – «Тулуза» – 2:0

Голы: Синго 50, Эмболо, 82

Видеообзор матча: