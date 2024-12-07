07.12.2024 17:30 – FT 2 : 1
Португалия07 декабря 2024, 22:43 | Обновлено 07 декабря 2024, 22:44
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Жил Висенте – Насьонал – 2:1. Победа на 90+7-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии
07 декабря 2024, 22:43 | Обновлено 07 декабря 2024, 22:44
29
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7 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Жил Висентом» и «Насьоналом».
Игра проходила на стадионе в Барселуше, где команда «Жил Висенте» одержала победу со счётом 2:1
Чемпионат Португалии. 13 тур. 7 декабря
«Жил Висенте» – «Насьонал» – 2:1
Голы: Гарсия 7, Рубен, 90+7 – Улиссес, 50
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Фернандеш (Жил Висенте).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ulisses Rocha (Насьонал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Санти Гарсия (Жил Висенте).
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