7 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Жил Висентом» и «Насьоналом».

Игра проходила на стадионе в Барселуше, где команда «Жил Висенте» одержала победу со счётом 2:1

Чемпионат Португалии. 13 тур. 7 декабря

«Жил Висенте» – «Насьонал» – 2:1

Голы: Гарсия 7, Рубен, 90+7 – Улиссес, 50

Видеообзор матча: