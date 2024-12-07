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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
07.12.2024 17:30 – FT 2 : 1
Насьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
07 декабря 2024, 22:43 | Обновлено 07 декабря 2024, 22:44
29
0

Жил Висенте – Насьонал – 2:1. Победа на 90+7-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии

07 декабря 2024, 22:43 | Обновлено 07 декабря 2024, 22:44
29
0
Жил Висенте – Насьонал – 2:1. Победа на 90+7-й. Видео голов и обзор
X. Gil Vicente Futebol Clube

7 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Жил Висентом» и «Насьоналом».

Игра проходила на стадионе в Барселуше, где команда «Жил Висенте» одержала победу со счётом 2:1

Чемпионат Португалии. 13 тур. 7 декабря

«Жил Висенте» – «Насьонал» – 2:1

Голы: Гарсия 7, Рубен, 90+7 – Улиссес, 50

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Фернандеш (Жил Висенте).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ulisses Rocha (Насьонал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Санти Гарсия (Жил Висенте).
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Жил Висенте Насьонал Фуншал чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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