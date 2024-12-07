«Будете другими». Как Лупашко мотивировал игроков Карпат перед Вересом

Защитник львовских «Карпат» Павел Полегенько поделился эмоциями после разгромной победы «львов» над «Вересом» в матче 16 тура Украинской Премьер-лиги (5:0).

– Познакомьте нас (Павел пришел на флеш-интервью с ребенком на руках – прим.)

– Это наша дочь Мия.

– Я видел, как после финального свистка вы сделали к дочери рывок. Я думаю, еще минут 20 вы бы выдержали точно?

– Ну да, рывок сделал – где-то в 5 зоне был. Потом нужно будет посмотреть. Хотел показать ей всю радость после игры после этой победы, как мы празднуем с нашими фанатами.

– Сегодня есть что праздновать. Так хорошо изучили соперника?

– Мы каждого соперника изучаем хорошо. Я рад, что сегодня происходила очень интересная игра.

Я хочу рассказать историю. После первой игры с Вересом, когда мы сыграли 0:0 в 1-м туре, мы зашли в раздевалку, и главный тренер сказал: Вот увидите, когда мы будем играть 2-ю игру с ними – вы будете совсем другими. Вы сделаете большой шаг вперед».

Я думаю, вы это видели, и все это видят, что мы сделали большой шаг. Он верит в эту идею – и мы поверили в нее.

– Мне показалось, что вы должны были бить пенальти.

– Да, но я сделал выбор и захотел, чтобы Игорь забил, почувствовал эту уверенность, но, к сожалению, не удалось. Но я уверен, что совершил правильный поступок.

– Вы вспоминали болельщиков, насколько круто с ними праздновать. Игорь не забил – я слышал, как фанаты его поддерживают.

– Да, с такой поддержкой я уверен, что он забьет в ближайшем матче, – сказал Полегенько.