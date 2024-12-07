Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны выживать в этом сезоне в каждой игре»

7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (2:2). Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал ничью:

«Последние 15 минут мы играли с 10 игроками против 11. У нас много важных игроков травмированы - это игроки, которые обычно имеют большое количеством минут на поле. Мы сделали все возможное, чтобы победить, и я очень доволен и горжусь игроками.

Футбол - это игра ошибок, и это хорошо - мы забили два фантастических гола, но соперники сильнее нас в стандартных моментах, как и каждая команда в данный момент.

Но в целом игра была равная, мы старались, мы боремся, и я был очень доволен многими вещами, которые увидел. Сезон начался тяжело, и весь сезон будет тяжелым.

Мы должны выживать в этом сезоне в каждой игре, стараться брать очки, чтобы выигрывать игры и двигаться вперед. Мы это знаем, мы это чувствуем, но то, что мы сделали, действительно, очень хорошо.

Теперь мы едем в Лигу чемпионов, сыграем с Ювентусом в среду с игроками, которые есть в нашем распоряжении, и стараемся выступить хорошо».