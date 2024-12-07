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  4. Бернарду СИЛВА: «Результат разочаровывает, мы могли сыграть намного лучше»
Англия
07 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:39
258
0

Бернарду СИЛВА: «Результат разочаровывает, мы могли сыграть намного лучше»

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о ничьей в 15-м туре АПЛ

07 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:39
258
0
Бернарду СИЛВА: «Результат разочаровывает, мы могли сыграть намного лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (2:2). Полузащитник «горожан» Бернарду Силва прокомментировал ничью:

«Результат разочаровывает, продуктивность, мы могли сделать намного больше. Это то, что есть на данный момент. Мы сражались, мы пытались изменить ситуацию. Это всегда трудное место, играть здесь, «Кристал Пэлас» - сильная команда.

Мы должны работать лучше, мы должны решить нашу проблему с точки зрения травм. Это да, важно.

Конечно, мы не жалеем себя и все равно должны бороться. Конечно, надо бороться с тем, что есть на данный момент. Но с командой из 20 игроков, если у вас есть лишь 13 доступных, это недостаточно хорошо».

Ранее Жузеп Гвардиола прокомментировал этот матч.

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Бернарду Силва Манчестер Сити Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
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