Бернарду СИЛВА: «Результат разочаровывает, мы могли сыграть намного лучше»

7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (2:2). Полузащитник «горожан» Бернарду Силва прокомментировал ничью:

«Результат разочаровывает, продуктивность, мы могли сделать намного больше. Это то, что есть на данный момент. Мы сражались, мы пытались изменить ситуацию. Это всегда трудное место, играть здесь, «Кристал Пэлас» - сильная команда.

Мы должны работать лучше, мы должны решить нашу проблему с точки зрения травм. Это да, важно.

Конечно, мы не жалеем себя и все равно должны бороться. Конечно, надо бороться с тем, что есть на данный момент. Но с командой из 20 игроков, если у вас есть лишь 13 доступных, это недостаточно хорошо».

Ранее Жузеп Гвардиола прокомментировал этот матч.