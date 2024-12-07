Бернарду СИЛВА: «Результат разочаровывает, мы могли сыграть намного лучше»
Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о ничьей в 15-м туре АПЛ
7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» (2:2). Полузащитник «горожан» Бернарду Силва прокомментировал ничью:
«Результат разочаровывает, продуктивность, мы могли сделать намного больше. Это то, что есть на данный момент. Мы сражались, мы пытались изменить ситуацию. Это всегда трудное место, играть здесь, «Кристал Пэлас» - сильная команда.
Мы должны работать лучше, мы должны решить нашу проблему с точки зрения травм. Это да, важно.
Конечно, мы не жалеем себя и все равно должны бороться. Конечно, надо бороться с тем, что есть на данный момент. Но с командой из 20 игроков, если у вас есть лишь 13 доступных, это недостаточно хорошо».
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