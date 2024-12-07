Форвард Руслан Малиновский в День святого Николая поддержал украинских детей, которые проходят лечение в Италии.

31-летний украинский форвард Дженоа находит время на благотворительность.

В текущем сезоне Руслан провел 5 матчей Серии A, без забитых голов.

Малиновский проходит реабилитацию после травмы ноги, которую он получил 21 сентября в матче 5-го тура Серии А против «Венеции» (0:2).

ФОТО. Малиновский поддержал украинских детей, проходящих лечение в Италии