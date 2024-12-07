Италия07 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:58
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ФОТО. Малиновский поддержал украинских детей, проходящих лечение в Италии
Украинский форвард Дженоа находит время на благотворительность
07 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:58
308
0
Форвард Руслан Малиновский в День святого Николая поддержал украинских детей, которые проходят лечение в Италии.
31-летний украинский форвард Дженоа находит время на благотворительность.
В текущем сезоне Руслан провел 5 матчей Серии A, без забитых голов.
Малиновский проходит реабилитацию после травмы ноги, которую он получил 21 сентября в матче 5-го тура Серии А против «Венеции» (0:2).
ФОТО. Малиновский поддержал украинских детей, проходящих лечение в Италии
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