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  4. Олег ШАНДРУК: «Мы проиграли первые минуты матча»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 21:07 |
299
0

Олег ШАНДРУК: «Мы проиграли первые минуты матча»

Наставник «Верес» прокомментировал поражение в матче против «Карпат»

07 декабря 2024, 21:07 |
299
0
Олег ШАНДРУК: «Мы проиграли первые минуты матча»
ФК Карпаты. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал разгромное поражение своей команды львовским «Карпатам» (0:5) в 16 туре УПЛ.

– Поражение, тем более, с большим счетом, для нас немножко болезненное. Если подробнее анализировать, то мы проиграли первые минуты матча. Мы ожидали, что «Карпаты» будут агрессивно начинать. Однако мы надеялись, что и мы начнем активно. Но, к сожалению, сегодня мы пропустили быстрые мячи и плюс красная карточка... Трудно комментировать. Я могу отдать должное своим игрокам за то, что они пытались даже в меньшинстве прессинговать, пытались создавать моменты. Мы даже несколько эпизодов создали, но не смогли реализовать. Результат сегодня закономерен.

– По сравнению с матчем первого круга: «Карпаты»настолько изменились или «Вересс»плохо сыграл?

– Считаю, что обе команды изменились к лучшему. Мы сегодня проиграли – такие матчи бывают. Отдадим должное «Карпатам», они провели хорошую игру и забили много голов. У нас была хорошая серия из десяти матчей без поражений. На мой взгляд, обе команды выглядят лучше по сравнению с матчем первого тура. Хотя мы сегодня и проиграли. Я вижу множество положительных моментов в нашей игре. Всегда говорю, что результат не всегда отражает то, что мы видим. Моя основная задача – отделять результат от игры, – сказал Шандрук.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Карпаты - Верес пресс-конференция Олег Шандрук
Сергей Рипьюк Источник: ФК Карпаты Львов
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