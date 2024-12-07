Где Цыганков и Лунин? Названы стартовые составы на игру Жироны и Реала
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе гостей
7 декабря на арене «Монтиливи» в Жироне пройдет матч 16-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» встретится с мадридским «Реалом».
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Тренеры команд обнародовали стартовые составы.
Украинский вингер Виктор Цыганков не включен в заявку Жироны на матч из-за травмы.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе Реала.
Названы стартовые составы на игру Жироны и Реала
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 7, 2024
🆚 @GironaFC_ENGL#GironaRealMadrid pic.twitter.com/6wEx3USc4J
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 7, 2024
🆚 @GironaFC_ENGL#GironaRealMadrid pic.twitter.com/6wEx3USc4J
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Издание Worldboxingnews оценило решение украинского боксера о возобновлении карьеры
Удаление в первом тайме не оставило шансов гостям
Один на травме, другой на банке.