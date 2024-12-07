Где Цыганков и Лунин? Названы стартовые составы на игру Жироны и Реала

7 декабря на арене «Монтиливи» в Жироне пройдет матч 16-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» встретится с мадридским «Реалом».

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Тренеры команд обнародовали стартовые составы.

Украинский вингер Виктор Цыганков не включен в заявку Жироны на матч из-за травмы.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе Реала.

Названы стартовые составы на игру Жироны и Реала