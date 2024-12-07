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Испания
07 декабря 2024, 20:57 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:07
1346
3

Где Цыганков и Лунин? Названы стартовые составы на игру Жироны и Реала

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе гостей

07 декабря 2024, 20:57 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:07
1346
3
Где Цыганков и Лунин? Названы стартовые составы на игру Жироны и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

7 декабря на арене «Монтиливи» в Жироне пройдет матч 16-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» встретится с мадридским «Реалом».

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Тренеры команд обнародовали стартовые составы.

Украинский вингер Виктор Цыганков не включен в заявку Жироны на матч из-за травмы.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе Реала.

Названы стартовые составы на игру Жироны и Реала

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона - Реал стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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contr
По ходу Вітя зимою на продаж ! Бережуть .Тільки не в Рому ☝️
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+1
VovanSidorovi4
Оба на своих местах.
Один на травме, другой на банке.
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0
Saar
Лунін на своєму законному робочому місці
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-1
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