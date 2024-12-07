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  4. Что случилось? В матче Карпаты – Верес команды сделали по шесть замен
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:52
282
0

Что случилось? В матче Карпаты – Верес команды сделали по шесть замен

Игрок львовян был заменен с подозрением на травму головы

07 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:52
282
0
Что случилось? В матче Карпаты – Верес команды сделали по шесть замен
УПЛ

7 декабря состоялся матч 16 тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Вересом». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

Интересно, что в матче было сделано двенадцать замен вместо привычных десяти. Дело в том, что футболист «Карпат» Ян Костенко в борьбе получил повреждение головы, в результате чего было активировано специальное правило ФИФА, которое говорит, что в таких случаях можно производить дополнительную замену, которая не входит в регламентированные пять для одной команды, а также дополнительная замена предоставляется команде соперников.

Интересно, что первым шесть замен сделал именно «Верес». А в «Карпат» Вышедший вместо Костенко Олег Очеретько тоже не доиграл до конца – получив повреждение, он покинул поле, а его заменил Денис Устименко, который через несколько минут отличился голом.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Карпаты - Верес
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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