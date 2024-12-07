Чемпионат Украины07 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:25
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Две желтые за три минуты. Верес остался вдесятером против Карпат
Красная карточка была продемонстрирована на 28-й минуте
07 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:25
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7 декабря в 18:00 стартовал поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Вересом».
Местом проведения футбольного действа стала «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
При счете 2:0 в пользу «Карпат» красную карточку получил игрок гостей Яго Сикейра. Бразилец за три минуты получил две желтые карточки, благодаря чему оставил свою команду в меньшинстве.
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