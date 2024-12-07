Две желтые за три минуты. Верес остался вдесятером против Карпат

7 декабря в 18:00 стартовал поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Вересом».

Местом проведения футбольного действа стала «Арена Львов».

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При счете 2:0 в пользу «Карпат» красную карточку получил игрок гостей Яго Сикейра. Бразилец за три минуты получил две желтые карточки, благодаря чему оставил свою команду в меньшинстве.