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Англия
08 декабря 2024, 02:11 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:21
303
0

В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ

«Красные» – главные фавориты на трансфер Судакова

08 декабря 2024, 02:11 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:21
303
0
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Fotbollskanalen, большой интерес к украинцу есть от клубов АПЛ, а главным фаворитом на зимний трансфер Судакова является «Ливерпуль». Конкурировать с «красными» готовы также и клубы из Серии А.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 21 матч, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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Георгий Судаков трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Шахтер Донецк Ливерпуль Тоттенхэм
Дмитро Олійник Источник
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