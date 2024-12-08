В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
«Красные» – главные фавориты на трансфер Судакова
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации Fotbollskanalen, большой интерес к украинцу есть от клубов АПЛ, а главным фаворитом на зимний трансфер Судакова является «Ливерпуль». Конкурировать с «красными» готовы также и клубы из Серии А.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 21 матч, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.
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