Виталий ПЕРВАК: «Это была лучшая игра Левого Берега в сезоне»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать волевую победу в 16-м туре УПЛ – над «ЛНЗ» – 3:1:

«На мой взгляд, это была лучшая игра «Левого Берега» в текущем сезоне. Еще на установке было заметно, что подопечные горят желанием сыграть через не могу и прервать безвыигрышную серию. Даже, когда первыми пропустили необязательный гол я был убежден, что все будет хорошо.

ЛНЗ - очень непростой соперник, у черкащан хватает индивидуально сильных исполнителей. И добиться перелома можно было только благодаря слаженным командным действиям и характеру. Именно такие качества мои подопечные сегодня и продемонстрировали. Никого выделять не буду, даже автора «дубля» Дедуха. Мы были сильны командой. Надеюсь, что эта победа придаст сил и «Левый Берег» на следующей неделе даст бой и «Ворскле».

Сейчас «Левый Берег» набрал 13 очков и занимает 13 место в УПЛ.

Напомним, что 7 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ, в котором сыграли «Левый Берег» и «ЛНЗ».