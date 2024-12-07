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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 16:15 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:56
252
0

Виталий ПЕРВАК: «Это была лучшая игра Левого Берега в сезоне»

Тренер киевлян рассказал о победе над ЛНЗ

07 декабря 2024, 16:15 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:56
252
0
Виталий ПЕРВАК: «Это была лучшая игра Левого Берега в сезоне»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать волевую победу в 16-м туре УПЛ – над «ЛНЗ» – 3:1:

«На мой взгляд, это была лучшая игра «Левого Берега» в текущем сезоне. Еще на установке было заметно, что подопечные горят желанием сыграть через не могу и прервать безвыигрышную серию. Даже, когда первыми пропустили необязательный гол я был убежден, что все будет хорошо.
ЛНЗ - очень непростой соперник, у черкащан хватает индивидуально сильных исполнителей. И добиться перелома можно было только благодаря слаженным командным действиям и характеру. Именно такие качества мои подопечные сегодня и продемонстрировали. Никого выделять не буду, даже автора «дубля» Дедуха. Мы были сильны командой. Надеюсь, что эта победа придаст сил и «Левый Берег» на следующей неделе даст бой и «Ворскле».

Сейчас «Левый Берег» набрал 13 очков и занимает 13 место в УПЛ.

Напомним, что 7 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ, в котором сыграли «Левый Берег» и «ЛНЗ».

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Виталий Первак Левый Берег Киев ЛНЗ Черкассы Левый Берег - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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