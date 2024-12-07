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Англия
07 декабря 2024, 15:00 | Обновлено 07 декабря 2024, 15:01
912
0

Очередная травма. Защитник Манчестер Сити выбыл на неизвестный срок

Натан Аке почувствовал дискомфорт в правом подколенном сухожилии

07 декабря 2024, 15:00 | Обновлено 07 декабря 2024, 15:01
912
0
Очередная травма. Защитник Манчестер Сити выбыл на неизвестный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» потерял на несколько недель Натана Аке из-за повреждения правого подколенного сухожилия.

Игрок почувствовал дискомфорт в матче чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (3:0), однако отыграл полные 90 минут.

В ближайшие дни Натан сделает дополнительные обследования для детального понимания ситуации.

В этом сезоне Аке уже находился в лазарете клуба. Тогда футболист был отсутствующим в течение месяца.

Пока что защитник отыграл девять матча за «Манчестер Сити» в сезоне-2024/25. Результативными действиями до сих пор не отмечалось.

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Натан Аке Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма
Андрій Вітренко Источник
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