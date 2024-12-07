Очередная травма. Защитник Манчестер Сити выбыл на неизвестный срок
Натан Аке почувствовал дискомфорт в правом подколенном сухожилии
Действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» потерял на несколько недель Натана Аке из-за повреждения правого подколенного сухожилия.
Игрок почувствовал дискомфорт в матче чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (3:0), однако отыграл полные 90 минут.
В ближайшие дни Натан сделает дополнительные обследования для детального понимания ситуации.
В этом сезоне Аке уже находился в лазарете клуба. Тогда футболист был отсутствующим в течение месяца.
Пока что защитник отыграл девять матча за «Манчестер Сити» в сезоне-2024/25. Результативными действиями до сих пор не отмечалось.
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