На Жирону без основного игрока. Вингер Реала пополнил лазарет

Игрок мадридского «Реала» Родриго пропустит матч 16-го тура Ла лиги против «Жирони» из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба бразилец повредив мышцы бедра на левой ноге. Насколько серьезна травма, пока неизвестно.

На счету бразильца 17 матчей этого сезона. Вингеру удалось отдать две голевые передачи и трижды поразить ворота соперников.

Напомним, что поединок между «Жироной»и «Реалом» состоится 7 декабря в 22:00 по Киеву.