Испания07 декабря 2024, 14:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 15:14
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На Жирону без основного игрока. Вингер Реала пополнил лазарет
Родриго повредил мышцы бедра перед матчем Ла лиги
07 декабря 2024, 14:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 15:14
872
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Игрок мадридского «Реала» Родриго пропустит матч 16-го тура Ла лиги против «Жирони» из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба клуба бразилец повредив мышцы бедра на левой ноге. Насколько серьезна травма, пока неизвестно.
На счету бразильца 17 матчей этого сезона. Вингеру удалось отдать две голевые передачи и трижды поразить ворота соперников.
Напомним, что поединок между «Жироной»и «Реалом» состоится 7 декабря в 22:00 по Киеву.
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