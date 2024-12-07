Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Жирону без основного игрока. Вингер Реала пополнил лазарет
Испания
07 декабря 2024, 14:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 15:14
872
0

На Жирону без основного игрока. Вингер Реала пополнил лазарет

Родриго повредил мышцы бедра перед матчем Ла лиги

07 декабря 2024, 14:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 15:14
872
0
На Жирону без основного игрока. Вингер Реала пополнил лазарет
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Игрок мадридского «Реала» Родриго пропустит матч 16-го тура Ла лиги против «Жирони» из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба бразилец повредив мышцы бедра на левой ноге. Насколько серьезна травма, пока неизвестно.

На счету бразильца 17 матчей этого сезона. Вингеру удалось отдать две голевые передачи и трижды поразить ворота соперников.

Напомним, что поединок между «Жироной»и «Реалом» состоится 7 декабря в 22:00 по Киеву.

По теме:
Очередная травма. Защитник Манчестер Сити выбыл на неизвестный срок
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Экс-игрок Реала требует посадить Мбаппе на скамейку запасных
Родриго Гоес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона травма травма бедра Жирона - Реал
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Бокс | 06 декабря 2024, 20:41 27
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине

Поединок снова покажет MEGOGO

«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 07 декабря 2024, 08:30 1
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Спенсер Оливер высказался о поединке в декабре

УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта
Футбол | 07.12.2024, 15:41
УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта
УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта
Левый берег – ЛНЗ – 3:1. Своеобразный хет-трик Дедуха. Видео голов и обзор
Футбол | 07.12.2024, 15:06
Левый берег – ЛНЗ – 3:1. Своеобразный хет-трик Дедуха. Видео голов и обзор
Левый берег – ЛНЗ – 3:1. Своеобразный хет-трик Дедуха. Видео голов и обзор
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
Бокс | 06.12.2024, 21:44
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 7
Бокс
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 14
Олимпийские игры
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 3
Бокс
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 15
Футбол
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
06.12.2024, 10:15 1
Бокс
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 105
Футбол
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем