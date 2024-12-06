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Испания
06 декабря 2024, 16:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:15
869
0

Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова перед Реалом и Ливерпулем

Украинец пропустит топ-матчи

06 декабря 2024, 16:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:15
869
0
Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова перед Реалом и Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Жироны Мичел подтвердил, что ситуация украинского хавбека Виктора Цыганкова не улучшилась, поэтому он пропустит ближайшие матчи против Реала и Ливерпуля.

«К сожалению, мы вылетели из Кубка Испании, но осталось еще два турнира. В матче с Реалом Цыганков не сыграет, не сыграет и Анхель, Солис под вопросом. Ожидаю увидеть лучшую версию Реала. Готов вернуться Винисиус, у них есть Мбаппе, Беллингем и другие. Нужно провести хороший матч и надеяться, что соперник не использует много шансов, потому что возможностей забить у них всегда хватает».

«Они проиграли в прошлом туре, но это не значит, что у них кризис».

«Сразу после Реала будет Ливерпуль в Лиге чемпионов? Фанам нужно этим наслаждаться, радоваться такому моменту. Мы рады, что сыграем с командами такого уровня, это рост наших футболистов», – сказал Мичел.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Реал Мадрид Ливерпуль
Иван Зинченко Источник: AS
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