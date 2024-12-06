Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова перед Реалом и Ливерпулем

Наставник Жироны Мичел подтвердил, что ситуация украинского хавбека Виктора Цыганкова не улучшилась, поэтому он пропустит ближайшие матчи против Реала и Ливерпуля.

«К сожалению, мы вылетели из Кубка Испании, но осталось еще два турнира. В матче с Реалом Цыганков не сыграет, не сыграет и Анхель, Солис под вопросом. Ожидаю увидеть лучшую версию Реала. Готов вернуться Винисиус, у них есть Мбаппе, Беллингем и другие. Нужно провести хороший матч и надеяться, что соперник не использует много шансов, потому что возможностей забить у них всегда хватает».

«Они проиграли в прошлом туре, но это не значит, что у них кризис».

«Сразу после Реала будет Ливерпуль в Лиге чемпионов? Фанам нужно этим наслаждаться, радоваться такому моменту. Мы рады, что сыграем с командами такого уровня, это рост наших футболистов», – сказал Мичел.