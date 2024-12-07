Экс-игрок Реала требует посадить Мбаппе на скамейку запасных

Бывший футболист испанского «Реала» Предраг Миятович недоволен игрой лидера команды Килиана Мбаппе и призывает исключить игрока со стартового состава и посадить француза на скамейку запасных:

«Мбаппе находится под сильным давлением из-за неоптимальной формы. Игрок испытывает тривогу, так как не оправдал ожидания болельщиков и руководства клуба. Он должен привыкнуть к новым требованиям «Реала» и понять игру команды. Мадридский клуб не должен подстраиваться под одного футболиста. Чтобы лучше контролировать свою игру, Мбаппе нужно посидеть несколько матчей на скамейке запасных», – прокомментировал Миятович.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» заявил, что лидер клуба не всегда будет попадать в стартовый состав.