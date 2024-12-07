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Испания
07 декабря 2024, 14:13 |
902
2

Экс-игрок Реала требует посадить Мбаппе на скамейку запасных

Французский форвард получил порцию критики в свой адрес из-за неудовлетворительной игры

07 декабря 2024, 14:13 |
902
2
Экс-игрок Реала требует посадить Мбаппе на скамейку запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший футболист испанского «Реала» Предраг Миятович недоволен игрой лидера команды Килиана Мбаппе и призывает исключить игрока со стартового состава и посадить француза на скамейку запасных:

«Мбаппе находится под сильным давлением из-за неоптимальной формы. Игрок испытывает тривогу, так как не оправдал ожидания болельщиков и руководства клуба. Он должен привыкнуть к новым требованиям «Реала» и понять игру команды. Мадридский клуб не должен подстраиваться под одного футболиста. Чтобы лучше контролировать свою игру, Мбаппе нужно посидеть несколько матчей на скамейке запасных», – прокомментировал Миятович.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» заявил, что лидер клуба не всегда будет попадать в стартовый состав.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Предраг Миятович
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Перець
Віддайте  його в оренду Реал на жаль не його команда 
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0
Saar
Критика оправдана, але... він вже забив купу мячів.
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0
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