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  4. Мбаппе лишится места в старте? Анчелотти сделал неожиданное заявление
Испания
06 декабря 2024, 17:47 |
754
0

Мбаппе лишится места в старте? Анчелотти сделал неожиданное заявление

Наставник мадридского «Реала» оценил форму французского форварда

06 декабря 2024, 17:47 |
754
0
Мбаппе лишится места в старте? Анчелотти сделал неожиданное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил форму лидера команды Килиана Мбаппе:

«Большинство людей, когда терпят неудачу, могут не думать о последствиях и не понимать того, что случилось. Мбаппе другой – он делает все возможное, чтобы исправить ситуацию и набрать оптимальную форму. Мы продолжаем верить в него и поддерживать, однако это не означает, что он будет выходить в стартовом составе в каждом матче.

Команда будет играть лучше, когда игроки привыкнут к Килиану и адаптируются к его стилю. Все зависит от случая и мотивации наших футболистов. Он должен держаться и не опускать руки», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что испанские журналисты раскритиковали Мбаппе из-за незабитого пенальти в матче чемпионата.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе
Микола Титюк Источник: Footmercato
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