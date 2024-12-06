Мбаппе лишится места в старте? Анчелотти сделал неожиданное заявление

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил форму лидера команды Килиана Мбаппе:

«Большинство людей, когда терпят неудачу, могут не думать о последствиях и не понимать того, что случилось. Мбаппе другой – он делает все возможное, чтобы исправить ситуацию и набрать оптимальную форму. Мы продолжаем верить в него и поддерживать, однако это не означает, что он будет выходить в стартовом составе в каждом матче.

Команда будет играть лучше, когда игроки привыкнут к Килиану и адаптируются к его стилю. Все зависит от случая и мотивации наших футболистов. Он должен держаться и не опускать руки», – рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что испанские журналисты раскритиковали Мбаппе из-за незабитого пенальти в матче чемпионата.