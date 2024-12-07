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07 декабря 2024, 12:16 |
97
0

Шаблий рассказал, почему решил стать футбольным агентом

Карьера игрока у Вадима не сложилась из-за травмы

07 декабря 2024, 12:16 |
97
0
Шаблий рассказал, почему решил стать футбольным агентом
instagram.com/shablii_vadim

Известный украинский агент Вадим Шаблий, который с юности занимался футболом, но из-за травмы колена был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 21 год, рассказал, почему решил стать агентом.

«Я был помощником судьи на одном матче. И я сразу понял, что это не моя история, потому что мне ближе переговоры и общение с футболистами. Вы находитесь в эпицентре принятия важных решений. Честно говоря, каждая сделка по-своему уникальна. Она всегда незабываема, с невероятными чувствами и эмоциями. Это как когда забиваешь гол: каждый раз эмоции разные, но они всегда бесценны», – рассказал Шаблий.

Также Шаблий выразил уверенность, что в скором будущем его клиент и хавбек «Шахтера» Георгий Судаков переберется в топ-лигу Европы.

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Вадим Шаблий футбольные агенты травма колена
Алексей Сливченко Источник: Standard Sport
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