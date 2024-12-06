«Перейдет в топ-клуб». Агент поведал, какие команды интересуются Судаковым
Вадим Шаблий утверждает, что на полузащитника «Шахтера» претендуют клубы АПЛ
Известный агент Вадим Шаблий высказался относительно трансферной ситуации своего клиента – украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:
«Георгий – игрок с большим будущим. Это абсолютно нормально, когда игрок хочет профессионально расти. Раньше им интересовались гранды Серии А и другие. Сейчас к нему активно проявляют интерес команды из Премьер-лиги.
Я уверен, что когда мы все будем готовы двигаться дальше, Георгий перейдет в топ-клуб. Знаете, по опыту могу сказать, что в жизни все происходит вовремя – и мы, и «Шахтер», и сам игрок открыты к предложениям. А это значит, что есть большая вероятность того, что вскоре мы сможем увидеть Георгия в высшей лиге».
В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гути, несмотря на промахи Килиана, уважает француза за его решение брать ответственность
Атмосфера в донецкой команде, возможно, не на самом лучшем уровне