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  4. «Перейдет в топ-клуб». Агент поведал, какие команды интересуются Судаковым
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 14:42 |
558
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«Перейдет в топ-клуб». Агент поведал, какие команды интересуются Судаковым

Вадим Шаблий утверждает, что на полузащитника «Шахтера» претендуют клубы АПЛ

06 декабря 2024, 14:42 |
558
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«Перейдет в топ-клуб». Агент поведал, какие команды интересуются Судаковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный агент Вадим Шаблий высказался относительно трансферной ситуации своего клиента – украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова:

«Георгий – игрок с большим будущим. Это абсолютно нормально, когда игрок хочет профессионально расти. Раньше им интересовались гранды Серии А и другие. Сейчас к нему активно проявляют интерес команды из Премьер-лиги.

Я уверен, что когда мы все будем готовы двигаться дальше, Георгий перейдет в топ-клуб. Знаете, по опыту могу сказать, что в жизни все происходит вовремя – и мы, и «Шахтер», и сам игрок открыты к предложениям. А это значит, что есть большая вероятность того, что вскоре мы сможем увидеть Георгия в высшей лиге».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Георгием Судаковым интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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Вадим Шаблий Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Evening Standard
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